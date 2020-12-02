الإنتر يهزم مونشنغلادباخ وينعش آماله لبلوغ دور الـ 16

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا غاليا على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بثلاثة أهداف لهدفين، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وبدأ الإنتر اللقاء بصورة جيدة، وتمكن من التقدم بهدف أول حمل توقيع المدافع ماتيو دارميان في الدقيقة 17، بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية من بين أقدام حارس المرمى.وشهدت آخر دقائق الشوط الأول اندفاعا كبيرا من لاعبي مونشنغلادباخ، الذين سعوا إلى تعديل النتيجة وهو ما نجح الفريق في تحقيقه عبر رأسية متقنة للمهاجم الحسن بيليا.ودخل الإنتر شوط المباراة الثاني بضغط هجومي كبير، ما أسفر عن هدف ثان لأصحاب الأرض حمل توقيع البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 64.وتابع لوكاكو تميزه محرزا هدف الإنتر الثالث عند الدقيقة 73، مستثمرًا تمريرة ذكية قدمها المغربي أشرف حكيمي وضع بها زميله في مواجهة مباشرة مع الحارس.ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى عاد الحسن بيليا وسجل هدفا ثانيا للفريق الألماني قلص به الفارق.وبهذا أنعش إنتر ميلان آماله ببلوغ الدور القادم بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، في حين بقي بوروسيا مونشنغلادباخ في صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط.​​​​​​​ويحتل شاختار دونيتسك الأوكراني المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، وذلك إثر فوزه بهدفين دون رد على ريال مدريد الإسباني الذي تراجع للمركز الثالث بفارق المواجهات.