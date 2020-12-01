الجزائر.. الجيش يعلن مقتل "إرهابيين" اثنين في اشتباك

الأناضول -

وزارة الدفاع ضبطت مع مجموعة "إرهابية" 3 أسلحة كلاشنيكوف، وقنبلة يدوية، و12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، مقتل "إرهابيين" اثنين، خلال اشتباك مسلح مع مجموعة مسلحة في ولاية جيجل (شرق).وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت الوزارة إن "فرقة من الجيش قتلت إرهابيين اثنين واسترجعت سلاحهما خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة في جيجل".وأوضحت أن الفرقة "تمكنت من القضاء عليهما بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر في جيجل (400 كلم شرق العاصمة الجزائر)".وضبطت الوزارة "3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة (بالرصاص)، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية".وحسب البيان، فإن الاشتباك وقع خلال عملية تمشيط قام بها الجيش بالمنطقة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول مصير باقي أفراد هذه المجموعة أو هويتهم وانتمائهم.ومنذ تسعينيات القرن الماضي تواجه قوى الأمن الجزائرية جماعات مسلحة معارضة للنظام، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال.