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الجزائر: تبون يعود من رحلته العلاجية بألمانيا "الأيام القادمة"

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 20:13 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله -


كان الرئيس الجزائري نقل قبل نحو شهر، إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا...



أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتواجد منذ شهر بألمانيا للعلاج من فيروس كورونا "سيعود في الأيام القادمة" إلى بلاده، دون تحديد موعد بعينه.

جاء ذلك في بيان للرئاسة نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.

وقال البيان إنه "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا".

وتابع: "ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".

ولم تقدم الرئاسة تفاصيل أكثر حول مكان تواجد تبون لقضاء فترة نقاهته.

وفي 28 أكتوبر الماضي، نقل تبون إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

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