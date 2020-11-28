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يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام بينفينتو بهدف لمثله ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 20:21 قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - تعادل يوفنتوس مع مضيفه بينفينتو بهدف لمثله، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس أولا بهدف أحرزه الإسباني ألفارو موراتا عند الدقيقة 21، من كرة تسلمها داخل منطقة جزاء بينفينتو ثم سددها في الزاوية اليسرى للحارس لورينزو مونتيبو.


وضغط أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، على أمل خطف هدف التعادل، الأمر الذي تحقق من كرة سددها المدافع غايتانو ليتيزيا وسط غفلة من دفاع اليوفي.

وبهذا بقي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، في حين وصل بينفينتو إلى النقطة الـ 10 بالمركز الثاني عشر.

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