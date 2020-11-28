   Fairouz - Operette  

متى سنقتنع أن رئيس الحكومة يجب أن يكون سياسيا فذا !

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 15:40 قراءة: 0 د, 51 ث
مرتجى محجوب

في ظل نظامنا السياسي شبه البرلماني و ما نص عليه الدستور من صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة و في ظل الوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد و في ظل أحزاب برلمانية لا توفر دعما صريحا لأي حكومة تصوت عليها ،


يصبح حينئذ دور رئيس الحكومة و المواصفات الواجب توفرها فيه ، مسألة جوهرية و أساسية لا تحتمل أي شكل من أشكال المغامرات التي يمكن أن تؤدي بالبلاد و العباد لا قدر الله نحو هوة سحيقة بلا قرار .

في هذا الإطار ، فلا بد لرئيس الحكومة و في ظل ما سبق ذكره ، أن يكون سياسيا محنكا و صاحب رؤية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ووو...
و أن يتمتع بخصال شخصية وفق ما تقتضيه المرحلة من جرأة و شجاعة و صرامة ،

هذا كله حتى لا نقع في أخطاء فادحة تفتح أبواب الاحتجاجات و الاعتصامات و غلق المؤسسات و تحدي و لي ذراع الدولة الذي يبقى مرفوضا تماما تحت أي تعلةكانت ،

و أكرر أخيرا احترامي للأشخاص في مقابل تناولي للأفعال و المسؤوليات .

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