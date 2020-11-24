"الناتو" يهنئ بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة ويتطلع لزيادة التعاون معه، وفق بيان للحلف

الأناضول -

هنأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الإثنين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة.وأوضح الناتو في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن ستولتنبرغ، هنأ بايدن هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأشار ستولتنبرغ، خلال الاتصال الهاتفي، إلى دعم بايدن الدائم للحلف، معربا عن تطلعه لزيادة التعاون.ووفق وسائل إعلام أمريكية، عزز بايدن انتصاره في 13 نوفمبر الجاري، بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.فيما يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند 232 صوتا، بعد أن فاز بايدن، في 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين سابقا، وهي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.والأربعاء، قال رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إنه سيكون هناك انتقال "منظم" للسلطة، رغم رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمته.ويصر ترامب، على رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بفوز منافسه بايدن، مدعيا وقوع تزوير، وأنه هو من فاز في الانتخابات.