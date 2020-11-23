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كورونا.. لقاح أسترازينيكا ـ أكسفورد يثبت فعالية بنسبة 70 بالمئة

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 11:37 قراءة: 0 د, 35 ث
الأناضول - لندن -

يعد اللقاح الثالث الذي يثبت فعاليته ضد الفيروس لكن بنسبة أقل من سابقيه



أثبت لقاح "أسترازينيكا ـ أكسفورد" فعالية بنسبة 70 بالمئة في الوقاية من كورونا، ليكون بذلك ثالث لقاح يتم الإعلان عن فعاليته لمكافحة الفيروس.

جاء ذلك في بيان لمختبر أسترازينيكا البريطاني، للكشف عن فعالية اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الإثنين.

وقال المختبر، في بيان، إن النتائج التي كشف عنها "مؤقتة" وتعود لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل.

ومؤخرا، أعلن تحالف شركتي "فايزر"- "بيونتيك"، وشركة "موديرنا" الأمريكية عن لقاحين فعالين بنسبة 90 بالمئة و95 بالمئة، الأمر الذي كان كافيا لبث التفاؤل في العالم حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من اللقاح بملايين الجرعات.

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