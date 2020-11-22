الجيش الليبي: تحشيدات لمليشيا حفتر تتحرك باتجاه غربي البلاد

الأناضول -

طرابس/ محمد ارتيمة - أعلن الجيش الليبي، الأحد، رصد تحشيدات عسكرية ضخمة لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة بنغازي (شرق) متجهة غربي البلاد.وقال الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت-الجفرة" (تابعة للجيش)، للأناضول، إن قواتهم رصدت "تحشيدات ضخمة لمليشيا حفتر بمنطقتي (الهواري) و(سي فرج) في بنغازي، متجهة إلى المنطقة الغربية".وأضاف دراه، أن الجيش رصد أيضا تحشيدات أخرى لمليشيا حفتر في ميناء سرت (شمال)، وكذلك في مدينة الجفرة (شمال غرب بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية.وتوقع أن يخرق حفتر وقف إطلاق النار وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية.واعتبر دراه، أن من شأن هذه التحركات العسكرية "عرقلة تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية في جنيف.واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.والأحد الماضي، اختتمت أشغال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، تم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.