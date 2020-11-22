سوريا: تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية

وكالات - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما بتعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين خلفا للراحل وليد المعلم.
وأفادت وكالة أنباء (سانا)، بأن الأسد أصدر 3 مراسيم تقضي بتسمية المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له.
فيما تضمن المرسوم الثالث، اعتماد السفير بسام الصباغ مندوبا دائما للنظام لدى الأمم المتحدة.
وأفادت وكالة أنباء (سانا)، بأن الأسد أصدر 3 مراسيم تقضي بتسمية المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له.
فيما تضمن المرسوم الثالث، اعتماد السفير بسام الصباغ مندوبا دائما للنظام لدى الأمم المتحدة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215504