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سوريا: تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 16:45 قراءة: 0 د, 15 ث
وكالات - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما بتعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين خلفا للراحل وليد المعلم.

وأفادت وكالة أنباء (سانا)، بأن الأسد أصدر 3 مراسيم تقضي بتسمية المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له.


فيما تضمن المرسوم الثالث، اعتماد السفير بسام الصباغ مندوبا دائما للنظام لدى الأمم المتحدة.

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