سوريا: تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية

وكالات -

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما بتعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين خلفا للراحل وليد المعلم.وأفادت وكالة أنباء (سانا)، بأن الأسد أصدر 3 مراسيم تقضي بتسمية المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له.فيما تضمن المرسوم الثالث، اعتماد السفير بسام الصباغ مندوبا دائما للنظام لدى الأمم المتحدة.