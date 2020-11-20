بعد 27 عاما.. الجيش الأذربيجاني يرفع علمه في "آغدام"

الأناضول -



الجيش الأذربيجاني دخل مدينة آغدام المحررة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الأرمينية بوساطة روسية

رفع الجيش الأذربيجاني علم بلاده، الجمعة، في سماء مدينة آغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.ودخل الجيش الأذربيجاني إلى آغدام، بعد خروج القوات الأرمينية من المدينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، بوساطة روسية.وقبل دخول المدينة، أزال الجيش الأذربيجاني الألغام من الطرق المؤدية إلى آغدام.ووسط المدينة، نظّف الجيش محيط المساجد، ورفعوا العلم الأذربيجاني في مآذن المساجد.وفي خطاب وجهه قائد الجيش وسط المدينة إلى الرئيس إلهام علييف قال "السيد القائد الأعلى، إن آغدام قد تحررت، وها هو علم بلادنا يرفرف في سماء المدينة، عاشت أذربيجان، وعاش القائد الأعلى، قره باغ لأذربيجان".وبعد الخطاب، رفع أول أذان في المسجد بعد غياب 27 عاما، بسبب الاحتلال، ومن ثم صل الجنود الأذربيجانيون فيه.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.ونص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة آغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.