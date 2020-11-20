بايدن يتهم ترامب بـ "انعدام المسؤولية" ويرفض الحجر الصحي الشامل لكبح فيروس كورونا

فرانس 24 -

رفض الإغلاق التام

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس خلال مؤتمر صحافي في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة.وقال بايدن إن الأمريكيين "يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية".وكشف الرئيس المنتخب أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيكشف عن اسمه قريبا. وقال: "اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاما، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرنين.وهذه التكنوقراطية المتخرجة من جامعة هارفارد المرموقة، كانت مسؤولة عن الشؤون الدولية في ظل إدارة باراك أوباما قبل تعيينها في الاحتياطي الفدرالي. وقد كانت مكلفة بشكل خاص بملف تلاعب الصين بعملتها الوطنية (اليوان).من جهة أخرى، قال جو بايدن إنه لن يفرض إغلاقا وطنيا شاملا لكبح انتشار كوفيد-19 على الرغم من الطفرة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد منذ بضعة أسابيع.وقال: "برأيي ما من ظرف يبرر إغلاقا وطنيا شاملا. أظن أن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية". وأضاف: "لن أوقف الاقتصاد. نقطة على السطر. سأوقف الفيروس"، مؤكّداً أنّه سيتّبع توصيات العلماء بمجرد تسلّمه مهام منصبه ظهر 20 كانون الثاني/يناير.وجعل بايدن من مكافحة كوفيد-19 الأولوية الأولى لعهده، وقد عين بالفعل أعضاء خلية الأزمة التي سيكلفها قيادة المعركة ضد الجائحة، وأكد الخميس أن وضع الكمامة "ليس موقفا سياسيا".وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، في حين تشهد البلاد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة.فرانس24/ أ ف ب