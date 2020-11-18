قدم.. إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا بفوز كبير على ألمانيا

الأناضول -

بلغ منتخب إسبانيا الدور نصف نهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه الكبير على ضيفه منتخب ألمانيا بستة أهداف نظيفة، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول.وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم المطلقة على أجواء المباراة في شوطها الأول، والذي انتهى بتقدم الإسبان بثلاثة أهداف دون رد.وسجل أهداف المنتخب الإسباني كل من ألفارو موراتا، وفيران توريس، ورودريغو هيرنانديز، في الدقائق 17، 33، 38.وواصل منتخب إسبانيا أفضليته في الشوط الثاني، ونجح لاعبوه في إضافة ثلاثة أهداف أخرى حملت توقيع فيران توريس هدفين، وميكيل أويارزابال في الدقائق 55، 71، 89.وبهذا الفوز، تصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدما على منافسه الألماني بفارق نقطتين، يليهما منتخب أوكرانيا بست نقاط في المركز الثالث، وأخيرا سويسرا بثلاث نقاط.