الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا

الأناضول -

شركة "مودرنا" الأمريكية قالت إن النتائج الأولية أثبتت فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 94.5 بالمئة

للمرة الثانية خلال شهر، يتم الإعلان عن اكتشاف لقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا الذي أودي بحياة أكثر من مليون و300 ألف من سكان العالم خلال أقل من عام.وقالت شركة "مودرنا" الأمريكية، الإثنين، في بيان، إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا "أثبت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل الأسبوع الماضي من شركتي "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية عن لقاح جديد أثبتت التجارب السريرية فعاليته لمنع الإصابة بالفيروس.وقال ستيفن هوغ، رئيس شركة مودرنا، إنّ ما تم التوصل إليه بمثابة "إنجاز مهم للغاية"، لافتا أن الحصول على نتائج مماثلة من شركتين مختلفتين هو "أكثر ما يبعث على الاطمئنان".وأضاف: "يجب أن يبعث هذا الإنجاز الأمل لدينا جميعًا في أن اللقاح سيكون قادرًا على إيقاف هذا الوباء؛ ونأمل أن يعيدنا إلى حياتنا".كما أشار إلى أن "مودرنا" لن تكون وحدها هي التي تحل المشكلة، مشددا على ضرورة توفر العديد من اللقاحات "لتلبية الطلب العالمي".والإثنين الماضي، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وأنه "فعّال بنسبة 90 بالمئة".وتولى مهمة تطوير لقاح "فايز ـ بيونتيك" العالمين التركيين أوغور شاهين (55 عاما) وزوجته أوزلم (53 عاما)، وهما ألمانيان من أبناء المهاجرين الأتراك، أسسا مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008.