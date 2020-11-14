إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بكورونا

الأناضول -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إصابة محمد صلاح، نجم منتخب البلاد وفريق ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا.وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية".وأضاف البيان أن "صلاح لا يعاني من أي أعراض".وأوضح أن صلاح حاليا يخضع لبروتوكول طبي، وسيجري مزيدا من الفحوصات خلال الساعات القادمة.وأشار إلى أن نتائج فحوص بقية أعضاء الفريق جاءت سلبية.وفي بيان ثان، قال الاتحاد إنه "تم إجراء مسحة ثانية لصلاح وظهرت النتيجة إيجابية، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة".وأضاف: "يتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية، إضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا".ولم يصدر فريق ليفربول أي تعليق على إصابة صلاح حتى الساعة 20:50 تغ.والإثنين، وصل صلاح القاهرة قادما من لندن، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي منتخب توغو ذهابا وإيابا في 14 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.وبإعلان إصابته، بات من المؤكد غياب اللاعب الدولي عن مواجهة المنتخب المصري نظيره التوغولي.صلاح كان يستعد أيضا ليخوض مباراة مهمة مع فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي في 21 نوفمبر الجاري.ولا يُعرف إن كان سيتمكن من اللحاق بتلك المباراة أم لا.ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، خلف ساوثهامبتون صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، فيما يملك المتصدر ليستر سيتي 18 نقطة.والدولي صلاح، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنتخب مصر لكرة القدم.ويعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018، والحذاء الذهبي في المسابقة نفسها عامي 2018 و2019.كما حاز جائزة الاتحاد الإفريقي لأفضل لاعب بالقارة عامي 2017 و2018، واختير من قبل مجلة "تايم" الأمريكية في 2019، ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا بالعالم.وبدأ اللاعب مسيرته في صفوف الناشئين بنادي "المقاولون العرب" المصري، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا، وانضم إلى أندية بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وناديه الحالي ليفربول.