انتخابات أمريكا.. جورجيا تقرر إعادة الفرز يدويا

الأناضول -



..بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن 14 ألف صوت فقط لصالح الأخير

قررت ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، إعادة الفرز يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين دونالد ترامب وجو بايدن 14 ألف صوت فقط لصالح الأخير.وقال براد رافنسبيرغر، سكرتير الولاية، في تصريحات صحفية: "عملية إعادة فرز الأصوات ستنتهي بحلول نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعا أن يتم إعلان النتائج في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وفي السياق، أشار أن هناك احتمالية لإعادة الفرز للمرة الثانية آليا، في حال تقدم المرشح الخاسر بطلب جديد لإعادة الفرز.وتأتي عملية إعادة الفرز في أعقاب الإعلان بشكل غير رسمي عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن عن منافسه ترامب في نتائج الانتخابات بالولاية، التي كانت تصنف معقلا للجمهوريين.وتمنح ولاية جورجيا الفائز بها 16 مقعدا بالمجمع الانتخابي.بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي ان ان " و "فوكس نيوز" إن بايدن حسم الفوز بالرئاسة بمجموع 290، مقابل 217 صوتا لترامب.وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538، باستثناء ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان تقومان بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من "كبار الناخبين".وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتا.