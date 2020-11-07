برشلونة يستعيد نغمة الانتصار بخماسية ضد بيتيس

الأناضول -

استعاد برشلونة نغمة الانتصار عقب فوزه على ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدفين، السبت، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.وافتتح برشلونة النتيجة بهدف رائع حمل توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي عند الدقيقة 22، قبل أن يعدل بيتيس الكفة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عبر أنتونيو سانابريا.ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بنية هجومية واضحة، متسلحين بمشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تسبب بتسجيل هدف التقدم بعد أن موه بجسده ليفسح المجال أمام زميله أنطوان غريزمان ليودع الكرة الشباك في الدقيقة 49.وأكد ميسي تفوق الفريق الكتالوني من خلال إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.ورغم تأخره بفارق هدفين، تمكن ريال بيتيس من تقليص الفارق عند الدقيقة 74 بقدم لاعبه لورينزو مورن، قبل أن يعيد ميسي الأمور إلى نصابها بهدف رابع لفريقه في الدقيقة 82.وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي للقاء، اختتم بيدري لوبيز النتيجة بهدف خامس لبرشلونة بتسديدة قوية.وبهذا حقق برشلونة فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات في الدوري، ليصعد مؤقتا إلى المركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 12 في المركز السابع.