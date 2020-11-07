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الولايات المتحدة: إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 01:30 قراءة: 0 د, 39 ث
فرانس 24 - ستضطر ولاية جورجيا لإعادة فرز الأصوات، حسب ما أعلنه الوزير في الولاية براد رافنسبرغر في مؤتمر صحفي في أتلانتا، إذ اعتبر أن المنافسة في جورجيا "لا تزال محتدمة"، مضيفا أنه "في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا".

وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ العام 1996. وأضاف رافنسبرغر "العد النهائي في جورجيا (...) له تأثير هائل على البلاد بكاملها".


وتابع "الرهانات كبيرة وأعصاب الجميع مشدودة. لن ندع هذه المناقشات تصرف انتباهنا عن عملنا. سنفعل الأمور بالشكل الصحيح وسندافع عن نزاهة انتخاباتنا".

ولفت إلى أن جورجيا سمحت للمراقبين من الفريقين بمراقبة العد بعدما ادعى ترامب، دون أي دليل، أن التزوير جار في كل أنحاء البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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