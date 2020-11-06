بايدن: لا شك أننا نتجه نحو الفوز

الأناضول -

نيويورك - قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الخميس، "ما زلنا نشعر بأننا نبلي بلاءً حسنا، ولا شك أننا نتجه نحو الفوز، وسنعلن قريبا من الفائز".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن، خلال مؤتمر صحفي، شدد خلاله على أن "التصويت في أمريكا مقدس، لذا فإن إرادة الشعب هي من ستنتصر".ودعا بايدن، الجميع إلى "الالتزام بالهدوء وضبط النفس حتى اكتمال عد الأصوات"، مضيفًا "الديمقراطية أحيانا تتخلف عن الموعد ونحتاج إلى صبر".وارتفع نصيب بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.