أذربيجان تعلن تدمير ثكنة عسكرية أرمينية

الأناضول -

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطعا مصورا من الجو يُظهر لحظة استهداف الثكنة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس، تدمير ثكنة عسكرية تابعة للقوات الأرمينية المحتلة في محور مدينة ترتر.وأفادت الوزارة في بيان، أن الجيش الأذربيجاني دمر بنيران المدفعية ثكنة عسكرية في قرية طوناشن الواقعة باتجاه محور مدينة ترتر.وأوضحت أن القصف أسفر عن تدمير مقر القيادة والعتاد والبنية التحتية العسكرية، للفوج القتالي السابع التابع للفرقة العاشرة القتالية في الجيش الأرميني.ونشرت الوزارة مقطعا مصورا من الجو يُظهر لحظة استهداف الثكنة العسكرية.وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.وردًا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها.وتسببت أرمينيا بخروقاتها في انهيار 3 هدنات إنسانية منذ ذلك اليوم، فيما استعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و193 منطقة سكنية، فضلا عن تلال استراتيجية.