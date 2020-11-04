المغرب.. الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية بإقليم الصحراء

الأناضول -

الرباط/ خالد مجدوب - افتتحت الإمارات، الأربعاء، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، لتكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية بالإقليم.وقالت القناة الثانية المغربية (حكومية)، إن "وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ترأس حفل افتتاح القنصلية، برفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري".وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية المغربية، في بيان، أن زامبيا ومملكة إسواتيني، افتتحتا قنصليتين بمدينة العيون، ليرتفع إجمالي القنصليات بالإقليم إلى 15.وفي ذات اليوم، أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، العاهل المغربي محمد السادس خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده "فتح قنصلية عامة بمدينة العيون"، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.ويرتفع إجمالي القنصليات بإقليم الصحراء إلى 16، بعد افتتاح القنصلية الإماراتية.ويشهد إقليم الصحراء منذ العام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.