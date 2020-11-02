لأول مرة.. ترامب يهدد "جديًا" بإقالة أنطوني فاوتشي

الأناضول -

على خلفية اتساع الخلافات بينهما مع استمرار تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة

هدد الرئيس دونالد ترامب، لأول مرة بشكل جدي، بإقالة أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية ومستشاره الأبرز بشأن جائحة كورونا.وجاء التهديد خلال لقاء جماهيري عقده ترامب، الأحد بالتوقيت المحلي، في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، الإثنين.وكشف ترامب عن نيته لإقالة فاوتشي، على خلفية اتساع الخلافات بينهما فيما يتعلق بتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، والتي حصدت أرواح أكثر من 231 ألف شخص، وما زالت أخبارها تتصدر عناوين الصحف.وقال ردا على الحشد الجماهيري الذي طالب بإقالة فاوتشي: "لاتخبروا أحدا، دعونا ننتظر لما بعد الانتخابات"، لافتا إلى تقديره نصيحتهم المطالبة بضرورة إقالة مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية.وتعد هذه التصريحات هي الأكثر مباشرة التي يشير فيها ترامب إلى "جديته في محاولة عزل فاوتشي"، حسب المصدر ذاته.بدوره، انتقد فاوتشي، السبت، استراتيجية إدارة ترامب لأزمة الوباء في البلاد؛ ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.واعتبر فاوتشي في مقابلة صحفية مع صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كورونا.كما أشار أن مقاربة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، للوباء تعتبر أكثر جدية من مقاربة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.