الجزائر توافق على تعديل الدستور بنسبة 66.8 بالمئة

الأناضول -

أعلنت الجزائر، الإثنين، الموافقة على مشروع تعديل الدستور بنسبة 66.8 بالمئة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (رسمية)، محمد شرفي، للإعلان عن نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.وقال شرفي إن "66.80 بالمئة من المصوتين قالوا نعم لمشروع تعديل الدستور".وتابع أن "الجزائر بعد نتائج الاستفتاء ستدخل عهدا جديدا".وتعد نتيجة الاستفتاء اليوم، أولية وقابلة للطعن أمام المجلس (المحكمة) الدستوري خلال 10 أيام من الإعلان.والأحد، أعلنت السلطة العليا للانتخابات بالجزائر، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بلغت نحو 24 بالمئة.وطرح الرئيس عبد المجيد تبون، التعديل الدستوري باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.