كورونا.. 56 وفاة في العراق و18 بالسعودية

الأناضول -

أعلن العراق، الأحد، تسجيل 56 وفاة جراء كورونا، والسعودية 18، فيما رصدت الكويت 3 وفيات بالفيروس.وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 56 وفاة و2.658 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 3.127 مريضا.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 475.288؛ منها 10.966 وفاة، و402.782 حالة تعاف.وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة و374 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 394 مريضا.وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 347.656؛ منها 5.420 وفاة، و334.236 حالة شفاء.وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات و608 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 696 مريضا.وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126.534؛ منها 782 وفاة، و117.558 حالة تعاف.وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 46 مليونا و510 آلاف، توفي منهم مليونا و202 ألفا، وتعافى ما يزيد على 33 مليونا و567 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".