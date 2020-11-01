الإمارات تقر موازنة 2021 الاتحادية بقيمة 15.8 مليار دولار بأقل 5.2 بالمئة عن العام الحالي.

الأناضول -

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، الأحد، اعتماد الموازنة الاتحادية لعام 2021 بقيمة 58 مليار درهم (15.79 مليار دولار).وقال محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على "توتير"، "إن مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021.. وأولويات التنمية ستبقى أولوية".وتنخفض موازنة العام المقبل بنسبة 5.2 بالمئة عن الإنفاق المقدر بميزانية 2020 البالغ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، وسط تداعيات كبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد الإماراتي.وأضاف بن راشد أن الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة.وتعاني الإمارات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد الضربة المزدوجة لتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والذي انعكس بشكل على أساسي على قطاعات أخرى مؤثرة بالنمو الاقتصادي، مثل الاستثمار الأجنبي والعقارات والسياحة.وأقرت الإمارات في 2018 الموازنة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021 بقيمة 180 مليار درهم (49 مليار دولار).والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع، موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.