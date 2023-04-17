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دُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ الكَريمِ

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 13:30 قراءة: 1 د, 18 ث
      
اللهم ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً


اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لى حجة يارب العالمين .

اللهم ارحمنى بالقرآن وأجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة.

اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر .


اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه .

اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .

اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .

اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 203798

Aziz75  (France)  |Samedi 23 Mai 2020 à 12h 37m |           
اللهم آمين يارب العالمين وإياكم يا رب العالمين و نرجوا من الله أن يحقق حلم كل التونسي ين و الأمة كافة من عزة و كرامة و مناعة و سلم أبدي و البعد عن التناحر و محاسبة حقيقية دون تعسف و تشفي و العفو عند المقدرة و أن نعمل لصالح العباد فقط، فقط، فقط والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

Fessi425  (Tunisia)  |Samedi 23 Mai 2020 à 08h 03m |           
اللهمَّ انقلنا بالقرآن الكريم من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البِدعة إلى السُنَّة، ومن الفُرْقَة والاختلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام .

اللهمَّ ذكرنا به ما نسينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيِّع حدوده يا رب العالمين .



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