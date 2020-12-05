روسيا.. 508 وفيات و28.8 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأناضول -

أعلنت السلطات الروسية، السبت، تسجيل 28 ألفا و 782 إصابة بفيروس كورونا، بينها 508 وفيات، خلال 24 ساعة، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات.ونقلت قناة روسيا اليوم عن السلطات الصحية قولها إنه تم رصد 28 ألفا و 782 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات مليونين و431731 إصابة.كما سجلت روسيا خلال اليوم الأخير 508 حالات وفاة، لترتفع الوفيات منذ بداية كورونا إلى 42 ألفا و684 شخصا.بالمقابل، تماثل 27 ألفا و644 مريضا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليونا و916 و396 حالة شفاء.