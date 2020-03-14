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كورونا يتسلل إلى 3 دول إفريقية جديدة

Samedi 14 Mars 2020

Samedi 14 Mars 2020
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الأناضول -
إسواتيني وناميبيا ورواندا

سجلت دول ناميبيا ورواندا وإسواتيني، السبت، أول حالات إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الدول والمقاطعات التي زحف إليها الفيروس 174.


جاء ذلك حسب موقع "ورلد ميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات ضحايا "كورونا" حول العالم، وأرقام متطابقة جمعتها "الأناضول" من وسائل إعلام محلية.

وأظهرت إحصائيات الموقع أن ناميبيا ومملكة إسواتيني الواقعتين جنوبي إفريقيا سجلتا أول حالتي إصابة بكورونا.

بدوره، نقل موقع "ذا ايست افريكان" عن وزارة الصحة في رواندا تسجيلها أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إن الحالة تعود لمواطن هندي وصل البلاد قبل أسبوع.

يشار أن قارة إفريقيا – منذ بدء انتشار وباء كورونا- سجلت أدنى حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، مقارنة بأوروبا ودول آسيا، رغم عدم تمتعها بأنظمة صحية عالية الكفاءة.

  
  
  

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