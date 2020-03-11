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إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 827 حالة

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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الأناضول - روما -

تسجيل 196 وفاة جديدة فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 10 آلاف و590 شخصا



بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الأربعاء، 196 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 827 وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنغيلو بوريللي.

وأوضح بوريللي، أن عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 10 آلاف و590 شخصا.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بما في ذلك عدد الوفيات، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، يكون الفيروس أصاب 12 ألف و462 شخصا.

ولفت إلى أن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 196، لتسجل البلاد بذلك أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء كورونا.

وأردف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى ألف و45 حالة، بعد تسجيل 41 حالة شفاء اليوم.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 125 ألف شخص في 121 دولة وإقليم، توفى منهم نحو 4590، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

  
  
  

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