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صورة للعبرة.. و تلك الأيام نداولها بين ''ناقفوا لتونس'' و بين ''نثنيو الركبة''

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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حياة بن يادم

إنتظم، يوم الجمعة 28 فيفري 2020، حفل مراسم تسليم وتسلم السلطة بين حكومة الشاهد المغادرة لقصر القصبة، و بين حكومة الفخفاخ القادمة من قصر قرطاج، عن طريق قبة باردو، حيث اجتازت بنجاح امتحان منح الثقة بالبرلمان متحصلة على 129 صوتا.




و بحضور رئيس مجلس نواب الشعب و نائبيه، و رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع، و رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، و عدد من رؤساء الحكومات السابقين، و ممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان، و ممثلي بعض الهيئات الدستورية، و عدد من المنظمات الوطنية، و غياب لافت لمنظمة الإتحاد العام التونسي للشغل، تبادلا رئيسي السلطة التنفيذية الكلمات.

افتتحها الشاهد بمقولة الثورة "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، و اختتمها الفخفاخ بعدم تمالكه من ذرف الدموع على شهداء الثورة.



بين مقولة الثورة و بين الدموع على شهداء الثورة تسطر ثورة الحرية و الكرامة لبنة أخرى في تثبيت الانتقال السياسي في وطننا العزيز.

صورة للعبرة تدرس للأجيال القادمة مفادها و تلك الأيام نداولها بين الشاهد صاحب مقولة "ناقفوا لتونس" و بين الفخفاخ صاحب مقولة "نثنيو الركبة"، على أمل تحقيق الاقلاع الاقتصادي و الاجتماعي لتونس الخضراء.

Photo credits : Mo Krit & Yassine Gaidi

  
  
  

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