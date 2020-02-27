الصحة العالمية: تفشّي كورونا بلغ ''مرحلة حاسمة''

Jeudi 27 Février 2020



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الأناضول

أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أكد أنه ما زال من الممكن احتواء الفيروس

أعلن أمين عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا، وصل "مرحلة حاسمة".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غبريسوس مساء الخميس، في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.وقال إن هناك احتمال لانتشار الفيروس بصورة وبائية، داعيا دول العالم لمضاعفة جهودها لاحتواء الفيروس.ولفت أمين عام المنظمة، إلى أنه في الساعات الـ 24 الماضية، كانت إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها.وقال إنه في الساعات الـ24 الماضية، سجلت 7 دول لأول مرة حالات لمصابين بالفيروس، وهي: البرازيل، وجورجيا، واليونان، وشمال مقدونيا، والنرويج، وباكستان ورومانيا.وأضاف: "رسالتي لتلك الدول: هذه نافذة فرصكم، فإذا تصرفتم بحزم الآن، ستتمكنون من احتواء الفيروس".وأشار أمين عام المنظمة، إلى أنه ما زال من الممكن احتواء الفيروس.وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصين أن مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 78 ألفا و640، بما فيهم ألفان و747 حالة وفاة.بينما سجلت باقي دول العالم 3 آلاف و474 حالة، في 54 بلدا و54 حالة وفاة.