عدد المصابين بـ''كورونا'' يتجاوز 82 ألفاً في العالم

Jeudi 27 Février 2020



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الأناضول

عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ ألفين و801 شخصاً في العالم

ارتفع عدد المصابيين بفيروس كورونا الجديد في أنحاء العالم إلى أكثر من 82 ألفاً و100 شخص.ووفقاً لمعلومات جمعتها الأناضول، من المؤسسات الصحية ووسائل الإعلام المحلية في الدول التي انتشر فيها الفيروس، فإن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ ألفين و801 شخصاً في العالم.وبحسب المعلومات فإن ألفين و744 وفاة وقعت في البر الرئيسي للصين، و19 في إيران، واثنتان في هونغ كونغ، ، و13 في كوريا الجنوبية، و12 في إيطاليا، و7 في اليابان، واثنتان في فرنسا، وشخص واحد في كل من تايوان، والفلبين.وبلغ عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني 78 ألفا و497 شخصاً، و91 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، 32 في تايوان.في حين بلغ عدد المصابين في كوريا الجنوبية 1595 شخصاً، واليابان، 894، وإيطاليا، 447، وإيران 139، وسنغافورة 93، والولايات المتحدة 60، وتايلاند 40، وأستراليا 23، والبحرين 40، وماليزيا 22.وسُجلت في ألمانيا 21 إصابة، وفيتنام 16، وفرنسا 17، وبريطانيا 13، والإمارات 13، وكندا 12، والكويت 26، وإسبانيا 12، والعراق 5، والهند 3، والفلبين 3، وروسيا 5، وإسرائيل 3، وعمان 4، والنمسا 2، وباكستان 2، وكرواتيا 3، و لبنان 2، والسويد 2، وفنلندا 2..وظهرت إصابة واحدة في كل من والجزائر، ونيبال، وسريلانكا، وكمبوديا، وبلجيكا، وسويسرا، وفنلندا، ومصر، وأفغانستان، واليونان، والبرازيل، والنرويج، وجورجيا، ورومانيا، وشمال مقدونيا.وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.