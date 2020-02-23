Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

هل تكون 2020 سنة التجارة الإلكترونية في تونس

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
قراءة: 1 د, 21 ث

مهدي الزغديدي

خلال ندوة حول "التصدير الإلكتروني، رافع أساسي لتطوير المؤسسات التونسية"، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة لتونس هذا الأسبوع، أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة، خباب الحذري أن عدد المواقع التجارية المنخرطة في نظامي "كليك تو باي" و"الدينار الإلكتروني" للبريد التونسي بلغ 1864 سنة 2019، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنةً بسنة 2018. كما أعلن الحذيري خلال نفس الندوة أنه تم القيام بحوالي 3 ملايين و 800 ألف مبادلة تجارية عبر الأنترنت سنة 2019 بقيمة جملية ناهزت 5ر271 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بسنة 2018.


هذه المعطيات تأتي مع بداية سنة حافلة بالأحداث في التجارة الإلكترونية. فقد أعلن البريد التونسي الأسبوع الماضي إطلاق منظومة MPGS للدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة ماستر كارد العالمية. وهي المنظومة الأولى من نوعها والوحيدة في تونس التي تمكن من استعمال وسائل الدفع الإلكترونية الوطنية والدولية وفقا لمعايير ومواصفات السلامة العالمية الجديدة. كما انطلق التعامل مع الدفع الإلكتروني في بعض المواقع تزامنا مع إطلاق المنظومة كموقع جوميا، رائد التجارة الإلكترونية في تونس والذي كان لسنوات لا يوفر إلا إمكانية الدفع نقدا. فقد اطلق الموقع منظومة Jumia Pay في إتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني إضافة للدفع نقدا.

وقد كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أعلن ، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة 7 فيفري 2020، بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت للحوار معه، عن حلّ اشكالية التجارة الالكترونية مع الخارج خلال الأشهر القليلة القادمة من خلال البوابة العالمية ”غات واي.
في أقل من شهرين إذا، عرفت التجارة الإلكترونية في تونس العديد من الأحداث قد تنبأ بسنة حافلة لهذا الميدان، فهل تكون سنة 2020 سنة الإقلاع للتجارة الإلكترونية في تونس؟

  
  
  

festival-45aca08931e7d96c85ffbdd21fa6dd5f-2020-02-23 19:14:16






0 de 0 commentaires pour l'article 198533



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582518948|198533 1017|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires