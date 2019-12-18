''فيات كرايسلر'' و''بيجو'' توقعان صفقة اندماج بـ50 مليار دولار لتصبحا رابع أكبر شركة للسيارات في العالم

Mercredi 18 Decembre 2019



الأناضول

وقع مجلسا إدارة شركة فيات كرايسلر للسيارات، وبي أس أيه بيجو، الأربعاء، صفقة دمج ملزمة تُنشئ رابع أكبر شركة للسيارات في العالم، بقيمة 50 مليار دولار.وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشركاء يتوقعون أن تستغرق الصفقة 12 إلى 15 شهرا لإغلاقها؛ إذ ستولد مجموعة تبلغ إيراداتها حوالي 170 مليار يورو (188.7 مليون دولار) وتنتج 8.7 ملايين سيارة سنويا، خلف تويوتا وفولكس واجن وتحالف رينو-نيسان.ومن المتوقع أن يوفر الاندماج 3.7 مليارات يورو (4.10 مليارات دولار) من المدخرات السنوية، والتي سيتم استثمارها في "حقبة جديدة من التنقل المستدام" وتلبية لوائح الانبعاثات الجديدة الصارمة، خاصة في أوروبا.وذكرت الشركتان أن الكيان المندمج سيناور بسرعة وكفاءة في صناعة السيارات، عبر دمج التقنيات الحديثة للمحركات المكهربة والقيادة الذاتية والاتصال.وزادتا: "لن يتم إغلاق أية مصانع بموجب الصفقة.. سيتم تحقيق الوفورات من خلال مشاركة الاستثمارات في منصات السيارات والمحركات والتكنولوجيا الجديدة، مع الاستفادة من حجم الشراء".لكن المسؤولين التنفيذيين قالوا أيضا، إنه سيكون هناك تخفيضات.وستبدأ الشركة الجديدة بقاعدة قوية في أوروبا، حيث تعد PSA ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات، بينما تحقق شركة فيات معظم أرباحها في أمريكا الشمالية، وتتمتع بحضور قوي في أمريكا اللاتينية.