السد القطري يودّع.. ومونتيري المكسيكي يتأهل لنصف نهائي المونديال

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - تأهل فريق مونتيري المكسيكي، السبت، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.
وتغلب مونتيري على السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.
بذلك، يضرب مونتيري موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة العالمية.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 23 لتشهد هدف التقدم لمونتيري عن طريق الأرجنتيني ليونيل فانجيوني إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك.
ومع حلول الدقيقة 45 أضاف مونتيري هدفه الثاني عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس الذي استغل خطأ دفاعي واضح من جانب السد ليجد مهاجم مونتيري نفسه في مواجهة حارس المرمى القطري ووضع الكرة بسهولة في المرمى.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتحديدًا عندما قلص السد النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 66 عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.
وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثالث لمونتيري عن طريق كارلوس رودريغيز الذي سدد كرة قوية في المرمى.
وتمكن السد من تقليص النتيجة مجددًا في الدقيقة 89 عبر عبد الكريم حسن.
وفشلت جميع محاولات السد في إدراك التعادل ليخرج مونتيري فائزًا باللقاء.
وتغلب مونتيري على السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.
بذلك، يضرب مونتيري موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة العالمية.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 23 لتشهد هدف التقدم لمونتيري عن طريق الأرجنتيني ليونيل فانجيوني إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك.
ومع حلول الدقيقة 45 أضاف مونتيري هدفه الثاني عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس الذي استغل خطأ دفاعي واضح من جانب السد ليجد مهاجم مونتيري نفسه في مواجهة حارس المرمى القطري ووضع الكرة بسهولة في المرمى.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتحديدًا عندما قلص السد النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 66 عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.
وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثالث لمونتيري عن طريق كارلوس رودريغيز الذي سدد كرة قوية في المرمى.
وتمكن السد من تقليص النتيجة مجددًا في الدقيقة 89 عبر عبد الكريم حسن.
وفشلت جميع محاولات السد في إدراك التعادل ليخرج مونتيري فائزًا باللقاء.
En continu
- 20:34 الثعلب الغبي..
- Hier 21:03 جندوبة: إعادة فتح المتحف الأثري بشمتو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
16°
|16°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|16°-15
|19°-12
|23°-12
|20°-15
|17°-12
Follow @babnet_Tunisie
(118 975) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 153) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 307) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 707) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 68 880) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 737) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 742) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 650) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 064) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 328) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 205) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 019) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 121) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 452) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 580) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 579) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 057) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 983) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 976) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 929) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:essoltan (France )
Sur: مضيّف طيران تونسي بإحدى شركات الطيران يحاول تهريب 200 ألف أورو