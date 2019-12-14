السد القطري يودّع.. ومونتيري المكسيكي يتأهل لنصف نهائي المونديال

Samedi 14 Decembre 2019



الأناضول

- تأهل فريق مونتيري المكسيكي، السبت، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.وتغلب مونتيري على السد القطري بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.بذلك، يضرب مونتيري موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة العالمية.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 23 لتشهد هدف التقدم لمونتيري عن طريق الأرجنتيني ليونيل فانجيوني إثر تسديدة صاروخية سكنت الشباك.ومع حلول الدقيقة 45 أضاف مونتيري هدفه الثاني عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس الذي استغل خطأ دفاعي واضح من جانب السد ليجد مهاجم مونتيري نفسه في مواجهة حارس المرمى القطري ووضع الكرة بسهولة في المرمى.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتحديدًا عندما قلص السد النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 66 عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثالث لمونتيري عن طريق كارلوس رودريغيز الذي سدد كرة قوية في المرمى.وتمكن السد من تقليص النتيجة مجددًا في الدقيقة 89 عبر عبد الكريم حسن.وفشلت جميع محاولات السد في إدراك التعادل ليخرج مونتيري فائزًا باللقاء.