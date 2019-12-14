Radio Babnet Tunisie On Air: Melhem Barakat - Aala Babi  

للأسبوع الـ57.. ''السترات الصفراء'' تتظاهر في شوارع فرنسا

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - باريس - شهدت العديد من المدن الفرنسية، السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وانطلق نحو 300 شخص في مسيرة من ميدان "ستيان دورف" في باريس إلى ضاحية "لا ديفينس"، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أوقفت الشرطة متظاهراً واحداً أثناء المسيرة.


وتعد مظاهرة السبت، الـ57 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.

وفي مدينة نانت غربي البلاد، تجمع العشرات من "السترات الصفراء" أمام مركز تجاري وسط المدينة، منددين بسياسة الحكومة الاقتصادية.

كما شهدت العديد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، في حين لم تعلن وزارة الداخلية عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات السبت.

ومنعت الشرطة المظاهرات حول شارع الشانزليزيه، أحد أهم الرموز في العاصمة، والجمعية الوطنية وقصر الإليزيه، وكاتدرائية نوتردام التي لحقت بها أضرار جسيمة جراء حريق في نيسان/أبريل الماضي.

ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و250 آخرون، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف و361 محتجين.


  
  
     
  

festival-3a24b83b2d86f5a83b6efd5064a8b28b-2019-12-14 20:26:28






0 de 0 commentaires pour l'article 194403



En continu

السبت 14 ديسمبر 2019 | 17 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
16°
 16° % 72 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
16°-1519°-1223°-1220°-1517°-12
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576354733|194403 470|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires