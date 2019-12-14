للأسبوع الـ57.. ''السترات الصفراء'' تتظاهر في شوارع فرنسا

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - باريس - شهدت العديد من المدن الفرنسية، السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وانطلق نحو 300 شخص في مسيرة من ميدان "ستيان دورف" في باريس إلى ضاحية "لا ديفينس"، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أوقفت الشرطة متظاهراً واحداً أثناء المسيرة.
وتعد مظاهرة السبت، الـ57 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.
وفي مدينة نانت غربي البلاد، تجمع العشرات من "السترات الصفراء" أمام مركز تجاري وسط المدينة، منددين بسياسة الحكومة الاقتصادية.
كما شهدت العديد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، في حين لم تعلن وزارة الداخلية عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات السبت.
ومنعت الشرطة المظاهرات حول شارع الشانزليزيه، أحد أهم الرموز في العاصمة، والجمعية الوطنية وقصر الإليزيه، وكاتدرائية نوتردام التي لحقت بها أضرار جسيمة جراء حريق في نيسان/أبريل الماضي.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و250 آخرون، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف و361 محتجين.
وانطلق نحو 300 شخص في مسيرة من ميدان "ستيان دورف" في باريس إلى ضاحية "لا ديفينس"، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أوقفت الشرطة متظاهراً واحداً أثناء المسيرة.
وتعد مظاهرة السبت، الـ57 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.
وفي مدينة نانت غربي البلاد، تجمع العشرات من "السترات الصفراء" أمام مركز تجاري وسط المدينة، منددين بسياسة الحكومة الاقتصادية.
كما شهدت العديد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، في حين لم تعلن وزارة الداخلية عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات السبت.
ومنعت الشرطة المظاهرات حول شارع الشانزليزيه، أحد أهم الرموز في العاصمة، والجمعية الوطنية وقصر الإليزيه، وكاتدرائية نوتردام التي لحقت بها أضرار جسيمة جراء حريق في نيسان/أبريل الماضي.
ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ومنذ بدء الاحتجاجات، لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 4 آلاف و250 آخرون، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 12 ألف و361 محتجين.
En continu
- 20:34 الثعلب الغبي..
- Hier 21:03 جندوبة: إعادة فتح المتحف الأثري بشمتو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
16°
|16°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|16°-15
|19°-12
|23°-12
|20°-15
|17°-12
Follow @babnet_Tunisie
(118 975) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 153) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 307) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 707) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 68 880) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 737) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 742) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 650) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 064) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 328) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 205) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 019) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 121) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 452) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 580) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 579) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 057) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 983) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 976) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 929) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:essoltan (France )
Sur: مضيّف طيران تونسي بإحدى شركات الطيران يحاول تهريب 200 ألف أورو