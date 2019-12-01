شهداء الRandonnée شباب تونس شباب حالة الوعي

Dimanche 01 Decembre 2019
خالد الهرماسي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إنا لله و إنا إليه راجعون
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
صدق الله العظيم
رحم الله خيرة شباب الوطن الذين قضو نحبهم اليوم في حادث آليم بين ولايتي باجة و جندوبة في الشمال الغربي أين كانوا يعتزمون القيام برحلة سير في الطبيعة الرائعة هذه الثقافة السياحية الجميلة التي أعاد لها الإعتبار الشباب التونسي العظيم أدخلت دينامكية و حركة إقتصادية داخل قرى و أرياف همشتهم دولة أكثر من ستين سنة إستقلال و الدولة الوطنية المغشوشة. .
بفضل هذه الرياضة السياحية الإستكشافية تمكن هذا الشباب الواعي من التعرف على الواقع المر التي تعيش فيه أغلب قرانا داخل الجمهورية رغم جمال الطبيعة هناك التي تفوق أحياناً كثير من المناطق الجبلية في العالم إلا أن الفساد و التهميش الذي هو صنيعة الدولة الوطنية المغشوشة قتل كل أحلام أهالينا داخل المدن الغنية بكل خيرات الطبيعة لكنها فقيرة بسبب عصابات الفساد منذ أكثر من ستين سنة
هؤلاء الشباب الرائع الذي فقدنا منهم اليوم أكثر من عشرين شاب و هم في قمة العطاء و الوفاء للوطن كانو هم من ينظمون قوافل المساعدة و الإغاثة لأهالينا داخل هذه المناطق الجبلية الوعرة لأنهم أصبحوا خبراء بالمنطقة و صعوبة العيش فيها خاصة في فصل الشتاء رغم روعة و جمال الطبيعة هؤلاء الشباب الواعي و الرائع كان مبادر و لا ينتظر الدولة بل كثير من الأحيان يقتحم العقبات و المخاطر من أجل مساعدة إخوانهم في كل المناطق الوعرة على مستوى كامل الجمهورية شمالا جنوبا شرقا و غربا...
هؤلاء الشباب الذين فقدنا منهم اليوم خيرة ما أنجبت تونس هم أنفسهم شباب حالة الوعي التي جعلت العالم كله يتكلم تونسي...
هؤلاء الشباب هم أنفسهم من صنعوا ثورة ديسمبر جانفي2011 الذي مازال العالم و كل جامعات العلوم السياسية تدرس و تبحث ما حصل فيها...
هؤلاء الشباب هم أنفسهم من صنعوا ثورة الصناديق أكتوبر 2019 التي أذهلت العالم...
هؤلاء الشباب هم من آمنوا بإرادة الشعب فكان لهم ما أرادوا
هؤلاء الشباب علمونا ما لم نكن نعلم علمونا إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر...
هؤلاء الشباب اليوم سالت دمائهم الطاهرة على أراضي الشمال الغربي المهمش و الفقير في رسالة يجب على الجميع قرائتها و فهمها ألا وهي نحن شباب حالة وعي تركنا لكم تونس أمانة الأمانات إرفعوا التهميش و سياسة التفقير على آهالينا داخل كل القرى و الأرياف...
إقطعوا الفساد الذي هو سبب خراب الوطن...
نحن شباب حالة وعي تركنا لكم رسالة مفادها نموتوا نموتوا و يحيا الوطن...
رحم الله شهداء الروندوني شباب حالة وعي
نتمنى من الله تعالى الشفاء العاجل لكل الجرحى
حفظ الله البلاد و العباد من كل شر
إنا لله و إنا إليه راجعون
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
صدق الله العظيم
رحم الله خيرة شباب الوطن الذين قضو نحبهم اليوم في حادث آليم بين ولايتي باجة و جندوبة في الشمال الغربي أين كانوا يعتزمون القيام برحلة سير في الطبيعة الرائعة هذه الثقافة السياحية الجميلة التي أعاد لها الإعتبار الشباب التونسي العظيم أدخلت دينامكية و حركة إقتصادية داخل قرى و أرياف همشتهم دولة أكثر من ستين سنة إستقلال و الدولة الوطنية المغشوشة. .
بفضل هذه الرياضة السياحية الإستكشافية تمكن هذا الشباب الواعي من التعرف على الواقع المر التي تعيش فيه أغلب قرانا داخل الجمهورية رغم جمال الطبيعة هناك التي تفوق أحياناً كثير من المناطق الجبلية في العالم إلا أن الفساد و التهميش الذي هو صنيعة الدولة الوطنية المغشوشة قتل كل أحلام أهالينا داخل المدن الغنية بكل خيرات الطبيعة لكنها فقيرة بسبب عصابات الفساد منذ أكثر من ستين سنة
هؤلاء الشباب الرائع الذي فقدنا منهم اليوم أكثر من عشرين شاب و هم في قمة العطاء و الوفاء للوطن كانو هم من ينظمون قوافل المساعدة و الإغاثة لأهالينا داخل هذه المناطق الجبلية الوعرة لأنهم أصبحوا خبراء بالمنطقة و صعوبة العيش فيها خاصة في فصل الشتاء رغم روعة و جمال الطبيعة هؤلاء الشباب الواعي و الرائع كان مبادر و لا ينتظر الدولة بل كثير من الأحيان يقتحم العقبات و المخاطر من أجل مساعدة إخوانهم في كل المناطق الوعرة على مستوى كامل الجمهورية شمالا جنوبا شرقا و غربا...
هؤلاء الشباب الذين فقدنا منهم اليوم خيرة ما أنجبت تونس هم أنفسهم شباب حالة الوعي التي جعلت العالم كله يتكلم تونسي...
هؤلاء الشباب هم أنفسهم من صنعوا ثورة ديسمبر جانفي2011 الذي مازال العالم و كل جامعات العلوم السياسية تدرس و تبحث ما حصل فيها...
هؤلاء الشباب هم أنفسهم من صنعوا ثورة الصناديق أكتوبر 2019 التي أذهلت العالم...
هؤلاء الشباب هم من آمنوا بإرادة الشعب فكان لهم ما أرادوا
هؤلاء الشباب علمونا ما لم نكن نعلم علمونا إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر...
هؤلاء الشباب اليوم سالت دمائهم الطاهرة على أراضي الشمال الغربي المهمش و الفقير في رسالة يجب على الجميع قرائتها و فهمها ألا وهي نحن شباب حالة وعي تركنا لكم تونس أمانة الأمانات إرفعوا التهميش و سياسة التفقير على آهالينا داخل كل القرى و الأرياف...
إقطعوا الفساد الذي هو سبب خراب الوطن...
نحن شباب حالة وعي تركنا لكم رسالة مفادها نموتوا نموتوا و يحيا الوطن...
رحم الله شهداء الروندوني شباب حالة وعي
نتمنى من الله تعالى الشفاء العاجل لكل الجرحى
حفظ الله البلاد و العباد من كل شر
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- 12:55 بوعلي... شفافية
- Hier 20:55 كيف استأمنك الغنوشي على الأمانة يا زياد؟
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