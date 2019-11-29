نجم يعشقه الملايين

Vendredi 29 Novembre 2019
مرتجى محجوب
تاريخ ، حاضر و مستقبل
مدرسة كروية و تربوية على مر الأجيال و السنين
أمجاد و كؤوس و بطولات محلية و أقليمية و قارية في كل الاختصاصات و الميادين
محبوب و معشوق الملايين في تونس و في شتى أنحاء العالم
حتما ، أتحدث عن نجم الساحل ، نجم تونس الساطع ،
ليتوال و ما أدراك ما ليتوال،
مرعب المنافسين ، لقب ملعبه الأولمبي بمقبرة الغزاة ،
أتمنى لفريقي الغالي حظا سعيدا في موقعة الليلة برادس حتى يفرح و ينتشي و يرقص الأحباء و سائر التونسيات و التونسيين .
كما لا يفوتني أن أتمنى كذلك حظا موفقا لترجي العاصمة العريق في مواجهة الرجاء البيضاوي و أننا كتونسيين ، سنكون بحول الله مثل البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا عند الأزمات و الأفراح و المسرات على حد السواء .
تاريخ ، حاضر و مستقبل
مدرسة كروية و تربوية على مر الأجيال و السنين
أمجاد و كؤوس و بطولات محلية و أقليمية و قارية في كل الاختصاصات و الميادين
محبوب و معشوق الملايين في تونس و في شتى أنحاء العالم
حتما ، أتحدث عن نجم الساحل ، نجم تونس الساطع ،
ليتوال و ما أدراك ما ليتوال،
مرعب المنافسين ، لقب ملعبه الأولمبي بمقبرة الغزاة ،
أتمنى لفريقي الغالي حظا سعيدا في موقعة الليلة برادس حتى يفرح و ينتشي و يرقص الأحباء و سائر التونسيات و التونسيين .
كما لا يفوتني أن أتمنى كذلك حظا موفقا لترجي العاصمة العريق في مواجهة الرجاء البيضاوي و أننا كتونسيين ، سنكون بحول الله مثل البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا عند الأزمات و الأفراح و المسرات على حد السواء .
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Par:mandhouj (France )
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