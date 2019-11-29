Vendredi 29 Novembre 2019



نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع أجمل جميلات الكون فلسطين نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع أولى القبلتين و ثالث الحرمين القدس الشريف و المسجد الأقصى الذي صلى فيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام بالأنبياء و المرسلين نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع غزة رمز العزة نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي يذكرنا بفلسطين لأنه ببساطة نحن نولد على الفطرة فلسطنيين و دمائنا نوعها حب فلسطين لم يزرع أحد فينا حب الأرض المقدسة الله سبحانه الواحد الأحد نفخ في أرواحنا حب فلسطين الذي خلقنا للحياة من أجلها و من أجل أن نتعلم منها معنى الحرية و الكرامة و كل معاني القيم الإنسانية و التعايش في سلام مع الآخر مهما كان لأن الإسلام بني على السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته...فلسطين هي رحمة من عند الله و سلام و بركة فلسطين هي غصن الزيتون رمز السلام و الكرامة و العزة...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين دماء شهيد الأمة محمد الزواري لم تجف بعد فهي سقت أرض تونس من أجل أن نحصد ألاف مؤلفة من الشهيد الرمز محمد الزواري الذي ترك بفلسطين إرث و أسراب من طيور الأبابيل ستقضي ولو بعد حين على آخر صهيوني في أرض فلسطين...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين فمدينة الجلاء بنزرت شاهدة إلى اليوم على إستقبال أبطال حرب بيروت من مناضلي فلسطين و في هذا رمزية و رسالة قوية إلى الكيان الغاصب مفادها سيأتي اليوم الذي يطردكم فيه شعب الجبارين من فلسطين عبر موانئ غزة و إيلات وهذا بإذن الله قريباً...إنهم يرونه بعيدا و نراه قريباً...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين فحمام الشط شاهدة على طهارة دماء الشعب الواحد تونس و فلسطين...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين فرائحة دماء أبو جهاد الزكية تفوح إلى اليوم في كل انهج و أزقة سيدي بوسعيد...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين لأن العدو الغاصب إتخذ من تونس أخطر عدو له و هذا شرف لنا كل الشعب التونسي...لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين لأن الجيل الفلسطيني اليوم يطلق عليه داخل الاراضي المقاومة فلسطنيي تونس و هذه و حدها تكفي...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين لأن في تونس نساء تبعن الذهب والفضة وكل ما لديهن من زينة ليتبرعن بالمال إلى شعبنا المحاصر في غزة رمز العزة...نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه مع فلسطين لأن دمائنا لا تغلى و لا تساوي شيء من أجل فلسطين...كيف نشفى من حب فلسطين؟؟؟تعلمنا منك يا فلسطين كل شيء خاصة العزة و الكرامة نحن تعلمنا منك يا فلسطين ثقافة الثورة على الطغيان...يا فلسطين نحن لسنا في حاجة إلى يوم عالمي نتضامن فيه معك لأنه ببساطة أنت الوطن العربي الوحيد الحر...التطبيع مع الكيان الغاصب خيانة عظمى...فلسطين أنت الروح...