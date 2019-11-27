قوة تابعة للوفاق تسيطر على حقل نفطي جنوب غربي ليبيا

Mercredi 27 Novembre 2019
الأناضول - سيطرت قوة تابعة لحكومة اللوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، على حقل الفيل، جنوب غربي البلاد، حسب بيان لمنطقة سبها العسكرية.
وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية بسبها، التابع لحكومة الوفاق، في بيان على صفحته في فيسبوك، بأن وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية، سيطرت صباح الأربعاء على حقل الفيل الذي كان يخضع لسيطرة قوات حفتر.
وطمأن المكتب الإعلامي للمنطقة "جميع أبناء الشعب الليبي بأن مصدر قوت الليبين في أمن وأمان".
ولم يوضح البيان وقوع اشتباكات بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول بأن قوات حفتر التي تسيطر على حقل الشرارة، رفعت حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل.
و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج نحو 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.
ويشرف حرس المنشآت النفطية، التابع لقوات خليفة حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
في حين تدار تلك المنشآت، من جانب مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وتقود المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، صناعة الخام في البلاد، وتقوم بتزويد مختلف المحافظات بحاجتها من البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.
وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية بسبها، التابع لحكومة الوفاق، في بيان على صفحته في فيسبوك، بأن وحدات عسكرية من جهاز حرس المنشآت النفطية، سيطرت صباح الأربعاء على حقل الفيل الذي كان يخضع لسيطرة قوات حفتر.
وطمأن المكتب الإعلامي للمنطقة "جميع أبناء الشعب الليبي بأن مصدر قوت الليبين في أمن وأمان".
ولم يوضح البيان وقوع اشتباكات بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول بأن قوات حفتر التي تسيطر على حقل الشرارة، رفعت حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل.
و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج نحو 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.
ويشرف حرس المنشآت النفطية، التابع لقوات خليفة حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
في حين تدار تلك المنشآت، من جانب مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وتقود المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، صناعة الخام في البلاد، وتقوم بتزويد مختلف المحافظات بحاجتها من البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.
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