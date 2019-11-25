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الى الحبيب الجملي :ينقصك شرب الشاي مع جمعية الرفق بالحلزون

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
بقلم الاستاذ بولبابه سالم

بعد تكليفه رسميا برئاسة الحكومة الجديدة انطلق السيد الحبيب الجملي في مشاوراته مع الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية من أجل الاستماع الى تصوراتها و شروطها للمشاركة في الحكم مع وضع برنامج عمل مشترك ... و في الوقت الذي انتظر فيه التونسيون اختزال المهلة التي حددها الدستور بشهر واحد لرئيس الحكومة المكلف بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية من اجل الانطلاق الفوري في تحقيق انتظارات الشعب ، و بدل التركيز على الأحزاب الفاعلة التي فازت في الانتخابات و تكثيف المشاورات معها لتشكيل الحكومة فاجأ الحبيب الجملي المتابعين في قصر الضيافة بتقاطر الضيوف من كل فج عميق و اصبح يستقبل الفنانين و الجمعيات و الصحفيين و الأغرب انه استدعى الأحزاب التي رفضها الصندوق و التي لم تحصل على مقعد واحد في البرلمان ، ثم يخرج رؤساء تلك الكيانات المجهرية ليصرحوا أمام عدسات الكاميرا بكل تطاوس انهم غير معنيين بتشكيل الحكومة ،، و بالتالي جعلهم رئيس الحكومة المكلف يتجرؤون عليه و قدم لهم هدية مجانية بعد ان لفهم النسيان و بعضهم لم يستفق من لطخة الانتخابات .


المطلوب ان يحصر الحبيب الجملي مشاوراته مع النهضة، قلب تونس , التيار الديمقراطي ، حركة الشعب و ائتلاف الكرامة فقط و يكثف لقاءاته اليومية معهم للوصول الى تصور مشترك و تشكيل حكومة جديدة تتماهى و رغبة التونسيين في التغيير ...

لقد حوّل الحبيب الجملي قصر الضيافة الى ساحة لقاءات عامة و قد لا نستغرب لقاءه مع رئيس جمعية الرفق بالحلزون و بقية الجمعيات التي يبلغ عددها 27 الف جمعية .

الوقت ثمين و التحديات حارقة و بالتالي فإن شرب الشاي في قصر الضيافة لا يجب ان يكون مع من هب و دب .

كاتب و محلل سياسي

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 193267

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 12h 27m |           
وقعدة مع جمعة المتخلفين ذهنيا مثلك


Mandhouj  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 12h 23m |           
عديد اللقاءات، شخصيا، كمواطن متابع للشأن العام، نوعا ما استغربت منها. أردت ، صراحة، أن أكتب عنها، لكن، وجدت له عذرا.
أولا يريد أن يبعث برسالة إيجابية لكل المجتمع السياسي و الجمعياتي، و العاءلة الثقافية.
ثانيا يريد أن يصنع صورة، رئيس حكومة الشعب، و ليس فقط الأغلبية البرلمانية التي ستسانده. رغم أن في الأخير، المعارضة ستكون في البرلمان، و داخل المكونات الاجتماعية و المجتمعية. و أكيد أنه مسبقا عارف لأجوبة بعض الأطراف، التي سحب من تحت ارجلها الناخبين، البساط، فعمل على سحبه من جديد. لما أكتب هذا، أريد فقط أن أكون إيجابي فقط، و ليس أبدا دفاعا عن السيد الجملي.

بالمناسبة، انوه بالرد الذي قام به مطرب الوطن، لطفي بوشناق لما عرضت عليه وزارة الثقافة.

الكلام يطول، و المهم اليوم التركيز الايجابي على تشكيل الحكومة، بعد هذا الانفتاح الايجابي، رغم النقد الذي يمكن أن نقدمه.
#ان_يضل_لي_وطن .. و حكومة فعل و إنجازات.

ننتظر الإعلان عن التشكيلة.

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 12h 04m |           
اتوقع ان الجملي اختيار غير موفق و لا يمثل الإرادة التي عبر عليها الشعب لكن تبقى العبرة بالنتائج

BABANETTOO  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 12h 01m |           
IL veut plaire à tout le monde ...

Je vais dire quelque chose qui ne va plaire, justement, à tout le monde ... Ce monsieur est d'une très faible personnalité ...

Il lui reste à convoquer L'espérance et l'association Oued Ellil ...

Aziz75  (France)  |Lundi 25 Novembre 2019 à 11h 59m |           
لعل صعبت عليه المهمة، و لم يعد يعرف رأسه من ساقيه



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