''العدالة والتنمية'' المغربي ينتقد حزبا موريتانيا استقبل قيادي بوليساريو

Samedi 23 Novembre 2019
الأناضول - الرباط/ محمد بندريس - انتقد حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، مساء السبت، استضافة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح الموريتاني (تواصل- إسلامي) لقيادي في جبهة "البوليساريو"، واصفًا إياها بـ"الخاطئة".
وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء الغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، في بيان، إن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا على علاقاتهما".
وداعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".
واستقبل رئيس "تواصل"، محمد ولد سيدي، الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ما يُسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.
وسلم ولد السالك لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر تعتزم "البوليساريو" تنظيمه بين 19 و23 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وقال المتحدث باسم "تواصل"، سيدي ولد عبد المالك، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "لقاء ولد سيدي ووزير البوليساريو كان فرصة للتعبير عن التشبث بالعلاقة المتينة التي تربط الشعبين الموريتاني والصحراوي".
ووصف المفكر الموريتاني، محمد المختار الشنيقيطي، هذا اللقاء بأنه "زلة سياسية شنيعة، ومجازفة استراتيجية غير محسوبة لا تليق بحزب تواصل الإسلامي، الذي يفترض أن يكون وحدويا في مبادئه وتوجهاته ومواقفه".
وأضاف الشنقيطي، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "اللقاء إساءة إلى علاقات بلادنا (موريتانيا) بالمملكة المغربية التي هي العمق الاستراتيجية والتاريخي والثقافي لموريتانيا".
وتتمسك الرباط بأحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم.
وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء الغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، في بيان، إن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا على علاقاتهما".
وداعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".
واستقبل رئيس "تواصل"، محمد ولد سيدي، الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ما يُسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.
وسلم ولد السالك لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر تعتزم "البوليساريو" تنظيمه بين 19 و23 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وقال المتحدث باسم "تواصل"، سيدي ولد عبد المالك، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "لقاء ولد سيدي ووزير البوليساريو كان فرصة للتعبير عن التشبث بالعلاقة المتينة التي تربط الشعبين الموريتاني والصحراوي".
ووصف المفكر الموريتاني، محمد المختار الشنيقيطي، هذا اللقاء بأنه "زلة سياسية شنيعة، ومجازفة استراتيجية غير محسوبة لا تليق بحزب تواصل الإسلامي، الذي يفترض أن يكون وحدويا في مبادئه وتوجهاته ومواقفه".
وأضاف الشنقيطي، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "اللقاء إساءة إلى علاقات بلادنا (موريتانيا) بالمملكة المغربية التي هي العمق الاستراتيجية والتاريخي والثقافي لموريتانيا".
وتتمسك الرباط بأحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم.
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Par:kerker (France )
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