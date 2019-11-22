منبر الجمعة / الدّين الإسلامي ، عقيدة و نظام كوني

Vendredi 22 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير
الدين الاسلامي لا يُختزل في تقوى مناسباتية عاطفية و لا في كثرة الصلاة على النبي و ترديد سبحان الله عند مشاهدة الخوارق ، الدين الاسلامي لا يرضخ للتقسيمات و التشكيلات المصلحية للافراد او الدول ، ليس هناك انواع للاسلام كما يُروج لها بين معتدل و ديمقراطي و وسطي و غيره ، الدين الاسلامي ليس تظاهرات و طقوس روحانية ترتبط بمواعيد ، الدين الاسلامي لا يترقب شهادة براءة من أحد و لا يقبل بأن يكون في قفص اتهام يرى بعض المسلمين - شجاعة و عملا طيبا - في الدفاع عنه و تبرير أحكامه و تشريعاته ، الدين
الاسلامي ليس عُهدة عند فرد او جماعة او منظمة او حزب او دولة فبالعكس هو دين العالمية يعني و يباشر كل الانسانية جمعاء ....
الدين الاسلامي عقيدة و نظام كوني لا يقبل التجزئة و لا التحوير و لا التوافق و لا التبديل ، الدين الاسلامي هو خاتم الاديان و موحدها و ليس معه ولا بعده اي دين بحال ، كما انه لا يحتمل المذهبية و لا الولاء لغيره ...
الدين الاسلامي لا يُختزل في تقوى مناسباتية عاطفية و لا في كثرة الصلاة على النبي و ترديد سبحان الله عند مشاهدة الخوارق ، الدين الاسلامي لا يرضخ للتقسيمات و التشكيلات المصلحية للافراد او الدول ، ليس هناك انواع للاسلام كما يُروج لها بين معتدل و ديمقراطي و وسطي و غيره ، الدين الاسلامي ليس تظاهرات و طقوس روحانية ترتبط بمواعيد ، الدين الاسلامي لا يترقب شهادة براءة من أحد و لا يقبل بأن يكون في قفص اتهام يرى بعض المسلمين - شجاعة و عملا طيبا - في الدفاع عنه و تبرير أحكامه و تشريعاته ، الدين
الاسلامي ليس عُهدة عند فرد او جماعة او منظمة او حزب او دولة فبالعكس هو دين العالمية يعني و يباشر كل الانسانية جمعاء ....
الدين الاسلامي عقيدة و نظام كوني لا يقبل التجزئة و لا التحوير و لا التوافق و لا التبديل ، الدين الاسلامي هو خاتم الاديان و موحدها و ليس معه ولا بعده اي دين بحال ، كما انه لا يحتمل المذهبية و لا الولاء لغيره ...
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Par:RESA67 (France )
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