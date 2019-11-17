روحاني يدافع عن رفع أسعار البنزين: لم يكن لدينا خيار

Dimanche 17 Novembre 2019



الأناضول

- طهران - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد إن حكومته لم يكن لديها خيار سوى رفع أسعار البنزين، في إطار تنفيذ مشروع الدعم المعيشي لمساعدة العائلات محدودة الدخل.جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد، اعتراضا على زيادة أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، حسبما نقلت قناة "العالم" الإيرانية (رسمية).وأضاف: "لیس أمامنا إلا ثلاث سبل: إما رفع الضرائب الشعبیة أوزيادة تصدیر النفط أو أن نقوم بخفض رقم الدعم الحکومی ونعيد عوائدها إلى المحتاجين".وأوضح أنّ قرار الحكومة جاء لتنفيذ مشروع "الدعم المعيشي" الهادف إلى "إیصال المساعدات إلى العائلات المتوسطة ذات الدخل المحدود".كما أشار روحاني إلى استبعاد فكرة زيادة تصدير النفط "لارتباط تلك الخطوة بعدد من المشكلات" (لم يحددها)، حسب المصدر ذاته.فيما أعلن أنه أصدر أوامر للجهات المعنية بـ"دفع المساعدات المالية المعيشية للعائلات متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل غدا".وقفزت الأسعار الجديدة للبنزين إلى ما لا يقل عن 15000 ريالا (13 سنتا امريكيا وفق أسعار السوق الموازية) لكل لتر من البنزين في تعاملات أمس السبت، بزيادة 50 بالمئة عن الجمعة الماضية.وأمس السبت، ترك المتظاهرون سياراتهم على طول الطرق السريعة الرئيسة، وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى من البلاد، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.وذكرت الوكالة، أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى عنف في عدة مدن، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران، بينما سمع إطلاق نار.