الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..

Mardi 12 Novembre 2019



عندما نرى سلوك الألمان في المساجد المفتوحة، وكيف يقفون في صف واحد مع المسلمين وبعضهم يجلس جانبا يراقب المصلين في هدوء وتمعن، ثم يُقبلون على الاسئلة بنهم، يطلبون التزود من ثقافة جديدة، يستعملون في ذلك طريقة محترمة يبجلون فيها الشعائر بشكل يشعرك أنهم ليسوا في حضرة مجاملة فلكلورية بل هم بصدد الانسجام التام مع لحظاتك الروحية الراقية...عندما تنظر اليك طالبة جامعية بابتسامة خجولة وهي بصدد دخول المسجد وتسألك بعد أن نزعت الحذاء" معذرة هل انزع الجوارب أيضا"، ثم تدخل المسجد، ثم تضع غطاء الرأس وتلفه وتلف معه ابتسامة منسجمة مع السياق، وكأنها تُقبل على وجبة ثقافية لذيذة..عندما تدخل الى بيت الضوء فتجد مجموعة من الطلبة الألمان يتعلمون الوضوء ويتابعون بتركيز طريقة وضوء المسلمين.. عندما تسألك معلمة بناتك عن يوم المسجد المفتوح "هل يجب علي ان اسجل اسمي قبل القدوم، هل يتحتم الحصول على موعد لليوم المفتوح"...عندما نعايش ذلك مع شباب ألمان أغلبهم من الطلبة، وتلاميذ المدارس، ثم تطالعنا تدوينة للرفيق الوطدي سامي الطاهري، يلاحق فيها الزكاة، يغمز ويقدم مقارنات تقطر سخرية.. حينها يغرق الواحد في طوفان من الاسئلة الحائرة، ما ضر هذا وأمثاله لو احترموا دين والديهم قبل ان يكون دين جارهم او قريتهم أو مدينتهم أو وطنهم، دين أمه وأبيه وجده وجد جده، لماذا تحترم طالبة المانية ديننا بينما يغمز فيه هؤلاء، لماذا تمكنت فتاة المانية من الجمع بين ثقافتها واحترام ثقافة الآخرين، فيما فشل عقل المحنطات الستالينية في ذلك؟! لماذا يعتلي هؤلاء بطحاء محمد علي ومن هناك يرجمون الهوية ومن ينحاز إلى الهوية والاحزاب المتصالحة مع الهوية والشخصيات التي تركن الى الهوية والمؤسسات الاعلامية التي لا تهتك عرض الهوية وكل الذين ذكروا هوية تونس بخير؟!جاء في تدوينة الرفيق سامي الطاهري " يا دولة مدنية فيها ضرائب وجباية وإلا دولة دينية وفيها زكاة وجزيةخيروا واختاروا..!"