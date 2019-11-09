مصورة فرنسية تتهم المخرج رومان بولانسكي باغتصابها بعد مرور 45 عاما على الحادثة

Samedi 09 Novembre 2019



فرانس 24

فيلم "جاكوز" أو "أتهم" هو الذي دفعها لتقديم الشكوى

"لقد ضربني حتى استسلمت ومن ثم اغتصبني"

اتهمت فرنسية الجمعة المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي باغتصابها في العام 1975 في سويسرا عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، قبل ساعات على بدء عرض فيلمه الجديد في الصالات.ونشرت اتهامات المدعية فالنتين مونييه في صحيفة "لو بارزيان" لتضاف إلى اتهامات نساء أخريات في السنوات الأخيرة.وقالت إنها لم تتقدم بشكوى عن هذا الفعل المشمول بمرور الزمن. لكنها أكدت أنها أرادت الكشف عن هذه القضية بسبب بدء عرض فيلم "جاكوز" (أتهم) الذي يتناول قضية دريفوس الشهيرة التي تقوم على خطأ قضائي.وروت المصورة التي عملت عارضة في نيويورك ومثلت في بعض الأفلام في الثمانينات "لم يكن لي أي رابط شخصي أو مهني به وكنت بالكاد أعرفه".وقالت مونيه التي تنحدر من عائلة صناعيين "كان الأمر بغاية العنف بعد ممارسة التزلج في شاليه يملكه في غشتاد (سويسرا). لقد ضربني حتى استسلمت ومن ثم اغتصبني".وأكد إيرفيه تميم محامي السينمائي لصحيفة "لو بارزيان" أن رومان بولانسكي "يعترض بقوة على اتهام الاغتصاب" مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تعود إلى 45 عاما "ولم ترفع أبدا إلى السلطة القضائية".ولا يزال رومان بولانسكي ملاحقا في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس بطريقة غير قانونية مع قاصر في العام 1977. لكنه فر من الولايات المتحدة قبل صدور الحكم النهائي في حقه.فرانس24/ أ ف ب