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وفاة مفاجئة للممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي نجل الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
الأناضول - توفى صباح الخميس الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، في بيان، "وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي داخل منزله في مدينة الشيخ زايد (غربي القاهرة) في الساعات الأولى من فجر الخميس عن عمر يناهز 35 عامًا".


وهيثم (مواليد 1984) هو نجل الفنان المصري الشهير أحمد زكي الملقب بـ"الفتى الأسمر" للسينما المصرية والذي رحل عام 2005.

وبدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته نظرا للتشابه الشديد بينهما، ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، أبرزها "البلياتشو" و"كف القمر" و"الكنز" وكانت أخر أعماله الدرامية في التلفزيون "كلبش" و"علامة استفهام".

ومثلت وفاة الممثل الشاب هيثم صدمة للوسط الفني المصري، إذ نعاه عدد كبير من الفنانيين، والذين اعتبره أغلبهم "قليل الحظ" نظرا لوفاة والدته الفنانة هالة فؤاد (عام 1993) مبكرا وهو صغير السن ثم وفاة والده وأخيرا وفاته المفاجئة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192267

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 10h 55m |           
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, الله يرحمه



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