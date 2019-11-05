ظاهرة سيف الدين مخلوف ،و هذا ما غاب عن سماح مفتاح

Mardi 05 Novembre 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
خطاب مخلوف يركز على ثلاثة محاور :مهاجمة قيادة اتحاد الشغل و مهاجمة السيطرة الاقتصادية الفرنسية على تونس و الهجوم على المنظومة القديمة (السيستام) .
اثارة هذه القضايا جلبت له تعاطف قطاع من التونسيين خصوصا الشباب المحافظ الغاضب على حركة النهضة و صوتوا لائتلاف الكرامة الذي تحصل على كتلة برلمانية تفوقت على أحزاب و قيادات سياسية معروفة .
يتقن مخلوف الخطاب الصدامي (عامل الشباب ) و اسئلة سماح مفتاح كانت في المواضيع التي يحبذها ضيفها فهو صريح و جريء و لغته ليست خشبية مثل الكثير من السياسيين لذلك استغل الفرصة لصالحه لتسجيل نقاط سياسية ،، و المنابر الاعلامية تميل الى السياسي الذي يصدع بمواقف جريئة فيحقق البرنامج نسبة متابعة عالية .
لكن هل كل قيادات الاتحاد فاسدة ؟ لا ،،، و القيادة الحالية كانت كوادر نقابية وسطى زمن بن علي و سامي الطاهري مثلا كان كاتبا عاما لنقابة التعليم الثانوي التي كانت من القطاعات القليلة التي قامت بتحركات نضالية وقتها ،، و حفيظ حفيظ كان كاتبا عاما لنقابة التعليم الأساسي التي قامت بتحركات احتجاجية وقتها ايضا، و هؤلاء كانوا من المغضوب عليهم من المركزية النقابية (عبد السلام جراد و جماعته) .
لا يعني ذلك تبريرا لتصريحات الطاهري و حفيظ و لكن ردود مخلوف المتشنجة تجاه المنظمة النقابية غير مبررة و تصريحات الطبوبي الأخيرة حول تبرؤ الاتحاد من العناصر النقابية الفاسدة غاب عن سماح مفتاح كما غاب عنها ما ذكرته.
اما عن فرنسا فلا احد يرفض مراجعة العقود لكن ماهي الآليات و التداعيات ؟ بالنسبة للتعامل مع المنظومة القديمة فهو حاسم و يقدم له تبريرات .
لكن هل الشعب الذي يتطلع الى تحسين اوضاعه الاقتصادية و القدرة الشرائية و التشغيل سينتظر نتيجة المعركة مع الاتحاد و فرنسا و السيستام . لم اسمع مثلا اسئلة عن رؤيته للمنوال التنموي و التداين الخارجي و ماذا سيفعل لتوفير 11 الف مليار مدرجة في الميزانية و هل تستطيع تونس اقناع الصناديق الدولية لضمان هذا المبلغ ،،، كما غاب عن سماح مفتاح سؤاله عن نظرته لمسائل حسمتها مجلة الأحوال الشخصية و يعارضها سيف الدين مخلوف .
صحيح أنها أرادت احراجه لكنها لم تخرج من المربع الذي يستهويه .
اخيرا ، يبقى تقييم السياسي الحقيقي عند ممارسته للسلطة لتظهر عبقريته في الإنجاز ،، اما الشعارات و المزايدات فالجميع أبطال .
الرد على الفكرة يكون بالفكرة ، أما السباب و الشتائم و الشيطنة من جميع الاطراف فيمارسها صغار العقول لاظهار الولاء لاعرافهم ، هؤلاء مواقفهم جاهزة و عقولهم محنطة ترفض مجرد الاستماع و التفكير .
كاتب و محلل سياسي
خطاب مخلوف يركز على ثلاثة محاور :مهاجمة قيادة اتحاد الشغل و مهاجمة السيطرة الاقتصادية الفرنسية على تونس و الهجوم على المنظومة القديمة (السيستام) .
اثارة هذه القضايا جلبت له تعاطف قطاع من التونسيين خصوصا الشباب المحافظ الغاضب على حركة النهضة و صوتوا لائتلاف الكرامة الذي تحصل على كتلة برلمانية تفوقت على أحزاب و قيادات سياسية معروفة .
يتقن مخلوف الخطاب الصدامي (عامل الشباب ) و اسئلة سماح مفتاح كانت في المواضيع التي يحبذها ضيفها فهو صريح و جريء و لغته ليست خشبية مثل الكثير من السياسيين لذلك استغل الفرصة لصالحه لتسجيل نقاط سياسية ،، و المنابر الاعلامية تميل الى السياسي الذي يصدع بمواقف جريئة فيحقق البرنامج نسبة متابعة عالية .
لكن هل كل قيادات الاتحاد فاسدة ؟ لا ،،، و القيادة الحالية كانت كوادر نقابية وسطى زمن بن علي و سامي الطاهري مثلا كان كاتبا عاما لنقابة التعليم الثانوي التي كانت من القطاعات القليلة التي قامت بتحركات نضالية وقتها ،، و حفيظ حفيظ كان كاتبا عاما لنقابة التعليم الأساسي التي قامت بتحركات احتجاجية وقتها ايضا، و هؤلاء كانوا من المغضوب عليهم من المركزية النقابية (عبد السلام جراد و جماعته) .
لا يعني ذلك تبريرا لتصريحات الطاهري و حفيظ و لكن ردود مخلوف المتشنجة تجاه المنظمة النقابية غير مبررة و تصريحات الطبوبي الأخيرة حول تبرؤ الاتحاد من العناصر النقابية الفاسدة غاب عن سماح مفتاح كما غاب عنها ما ذكرته.
اما عن فرنسا فلا احد يرفض مراجعة العقود لكن ماهي الآليات و التداعيات ؟ بالنسبة للتعامل مع المنظومة القديمة فهو حاسم و يقدم له تبريرات .
لكن هل الشعب الذي يتطلع الى تحسين اوضاعه الاقتصادية و القدرة الشرائية و التشغيل سينتظر نتيجة المعركة مع الاتحاد و فرنسا و السيستام . لم اسمع مثلا اسئلة عن رؤيته للمنوال التنموي و التداين الخارجي و ماذا سيفعل لتوفير 11 الف مليار مدرجة في الميزانية و هل تستطيع تونس اقناع الصناديق الدولية لضمان هذا المبلغ ،،، كما غاب عن سماح مفتاح سؤاله عن نظرته لمسائل حسمتها مجلة الأحوال الشخصية و يعارضها سيف الدين مخلوف .
صحيح أنها أرادت احراجه لكنها لم تخرج من المربع الذي يستهويه .
اخيرا ، يبقى تقييم السياسي الحقيقي عند ممارسته للسلطة لتظهر عبقريته في الإنجاز ،، اما الشعارات و المزايدات فالجميع أبطال .
الرد على الفكرة يكون بالفكرة ، أما السباب و الشتائم و الشيطنة من جميع الاطراف فيمارسها صغار العقول لاظهار الولاء لاعرافهم ، هؤلاء مواقفهم جاهزة و عقولهم محنطة ترفض مجرد الاستماع و التفكير .
كاتب و محلل سياسي
En continu
- Hier 22:01 معز البوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى
- Hier 18:57 كرة القدم-الرابطة المحترفة : برنامج الجولة 8
- Hier 18:04 شركتا التأمين ''ستار" و"أستري'' من بين أفضل
- Hier 16:39 تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار
- Hier 15:40 صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و بوشناق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:49
|17:21
|14:57
|12:10
|06:47
|05:19
|
25°
|27°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-19
|19°-15
|21°-13
|22°-13
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(283 813) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 161) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 963) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 442) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 376) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 205) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 855) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 995) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 328) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 780) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 220) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 960) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 866) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 000) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 363) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 950) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 63 399) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 727) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 146) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 785) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:mnasser57 (United States )
Sur: بن سالم : أنا مستغرب من جماعة النهضة الّي يقولو الغنوشي ما كيفو حد ونعاود نأكّد، ما يجيش رئيس حكومة