تزكية من الاعلام المصري للجنرال الحامدي وطارق بالطيب..

Lundi 04 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي
وإن كان الجنرال الحامدي شخصية معروفة بحكم مكانته العسكرية وبحكم ملابسات الاستقالة التاريخية التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور المنصف المرزوقي، فان مدير ديوان الرئيس الجديد طارق بالطيب ليس من الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام كثيرا، ولم يسبق لترسانة عبد الوهاب عبد الله أن عرّفتنا به لنبني على تعريفاتها بما يليق بالعقل السليم.
صحيح أنها تناءت لأسماعنا بعض الأخبار المبدئية الجيدة والمبشرة، لكنها لم تكن لتشفي فضولنا، لذلك منذ مدة ونحن نترقب في تزكية للجنرال الحامدي وأخرى لطارق بالطيب، أي نعم تأخرت، لكنها جاءت واضحة فاقعة لا غبار عليها، التزكية نشرها الموقع الإعلامي الأول للسيسي وذراع الانقلاب في مصر "اليوم السابع"، الذي أكد على نزاهة الجنرال محمد صالح الحامدي والدبلوماسي طارق بالطيب، بما لا يدع مجالا للشك، جاء في اليوم السابع بالخط العريض " تعيينات قيس سعيد الجديدة تثير الجدل فى الشارع التونسى.. أحدهم عينه منصف المرزوقى وأقيل بعد عملية إرهابية استشهد فيها 15عسكريًا.. والآخر لا يزال على ذمة إيران سفيرًا لتونس ومتهمًا بقضايا فساد مالية ".
حين جاءت البشارة من منبر الاجرام والدم وعسكر الدمار الشامل، تذكرت الامام الشافعي لما سألوه " كيف تعرف أهل الحق في زمن الفتن" فقال: "اتبع سهام العدو فهي ترشدك إليهم"، وتذكرت اكثر مقولة العلامة عبد الحميد بن باديس، عندما طلبت منه فرنسا أن يرسل ببرقية تأييد مناصرة لها في معاركها ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية سنة 1939 حينها قال" لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها".
مبروك السيد مستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية... مبروك السيد مدير ديوان رئيس الجمهورية.. لقد تمت تزكيتكما بنجاح.
وإن كان الجنرال الحامدي شخصية معروفة بحكم مكانته العسكرية وبحكم ملابسات الاستقالة التاريخية التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور المنصف المرزوقي، فان مدير ديوان الرئيس الجديد طارق بالطيب ليس من الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام كثيرا، ولم يسبق لترسانة عبد الوهاب عبد الله أن عرّفتنا به لنبني على تعريفاتها بما يليق بالعقل السليم.
صحيح أنها تناءت لأسماعنا بعض الأخبار المبدئية الجيدة والمبشرة، لكنها لم تكن لتشفي فضولنا، لذلك منذ مدة ونحن نترقب في تزكية للجنرال الحامدي وأخرى لطارق بالطيب، أي نعم تأخرت، لكنها جاءت واضحة فاقعة لا غبار عليها، التزكية نشرها الموقع الإعلامي الأول للسيسي وذراع الانقلاب في مصر "اليوم السابع"، الذي أكد على نزاهة الجنرال محمد صالح الحامدي والدبلوماسي طارق بالطيب، بما لا يدع مجالا للشك، جاء في اليوم السابع بالخط العريض " تعيينات قيس سعيد الجديدة تثير الجدل فى الشارع التونسى.. أحدهم عينه منصف المرزوقى وأقيل بعد عملية إرهابية استشهد فيها 15عسكريًا.. والآخر لا يزال على ذمة إيران سفيرًا لتونس ومتهمًا بقضايا فساد مالية ".
حين جاءت البشارة من منبر الاجرام والدم وعسكر الدمار الشامل، تذكرت الامام الشافعي لما سألوه " كيف تعرف أهل الحق في زمن الفتن" فقال: "اتبع سهام العدو فهي ترشدك إليهم"، وتذكرت اكثر مقولة العلامة عبد الحميد بن باديس، عندما طلبت منه فرنسا أن يرسل ببرقية تأييد مناصرة لها في معاركها ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية سنة 1939 حينها قال" لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها".
مبروك السيد مستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية... مبروك السيد مدير ديوان رئيس الجمهورية.. لقد تمت تزكيتكما بنجاح.
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