Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

تزكية من الاعلام المصري للجنرال الحامدي وطارق بالطيب..

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي

وإن كان الجنرال الحامدي شخصية معروفة بحكم مكانته العسكرية وبحكم ملابسات الاستقالة التاريخية التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية الاسبق الدكتور المنصف المرزوقي، فان مدير ديوان الرئيس الجديد طارق بالطيب ليس من الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام كثيرا، ولم يسبق لترسانة عبد الوهاب عبد الله أن عرّفتنا به لنبني على تعريفاتها بما يليق بالعقل السليم.


صحيح أنها تناءت لأسماعنا بعض الأخبار المبدئية الجيدة والمبشرة، لكنها لم تكن لتشفي فضولنا، لذلك منذ مدة ونحن نترقب في تزكية للجنرال الحامدي وأخرى لطارق بالطيب، أي نعم تأخرت، لكنها جاءت واضحة فاقعة لا غبار عليها، التزكية نشرها الموقع الإعلامي الأول للسيسي وذراع الانقلاب في مصر "اليوم السابع"، الذي أكد على نزاهة الجنرال محمد صالح الحامدي والدبلوماسي طارق بالطيب، بما لا يدع مجالا للشك، جاء في اليوم السابع بالخط العريض " تعيينات قيس سعيد الجديدة تثير الجدل فى الشارع التونسى.. أحدهم عينه منصف المرزوقى وأقيل بعد عملية إرهابية استشهد فيها 15عسكريًا.. والآخر لا يزال على ذمة إيران سفيرًا لتونس ومتهمًا بقضايا فساد مالية ".

حين جاءت البشارة من منبر الاجرام والدم وعسكر الدمار الشامل، تذكرت الامام الشافعي لما سألوه " كيف تعرف أهل الحق في زمن الفتن" فقال: "اتبع سهام العدو فهي ترشدك إليهم"، وتذكرت اكثر مقولة العلامة عبد الحميد بن باديس، عندما طلبت منه فرنسا أن يرسل ببرقية تأييد مناصرة لها في معاركها ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية سنة 1939 حينها قال" لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها".

مبروك السيد مستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية... مبروك السيد مدير ديوان رئيس الجمهورية.. لقد تمت تزكيتكما بنجاح.

  
  
     
  
festival-d7712f48d6565280f700cc90315ed923-2019-11-04 07:08:49






2 de 2 commentaires pour l'article 192074

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 08h 06m |           
غريب هذا الاصرار من السويلمي على تشويه الشرفاء بادعاءات باطلة ترد في عناوين مقالاته

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 07h 27m |           
ألف تحية وتحية صباحية إلى الجميع والبداية مع هذا المقال الطريف عن حسن إختيار رئيس الجمهورية لفريقه في القصر بشهادة إعلام السيسي الذي أكد بأن هذا الفريق لا يشبههم وليس منهم ولا من عناصر فريقهم . يعني أنهم من عناصر الفريق المنافس .



En continu

الاثنين 04 نوفمبر 2019 | 7ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:46 05:18
18°
 25° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1826°-1717°-1420°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572853919|192074 6932|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires