Radio Babnet Tunisie On Air: Saliha - Ya laymi azin  

الحريري يعلن استقالته بعد الوصول لـ''طريق مسدود''

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
الأناضول - بيروت / يوسف حسين - أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته، بعد "الوصول الى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة".

وقال الحريري في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في "بيت الوسط" في العاصمة بيروت: "حاولت كل هذه الفترة ايجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية".


أضاف: "لا اخفي اني وصلت الى طريق مسدود لحل الأزمة ويجب القيام بصدمة ايجابية للشارع".

وتابع: "سأذهب الى القصر الجمهوري في بعبدا لأقدم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون".

وأردف: "استقالتي أضعها بتصرف رئيس الجمهورية واللبنانيين واليوم يقع علينا جميعاً مسؤولية لحماية لبنان وللنهوض بالاقتصاد وفي يدنا فرصة جدية".

وجاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة باسقاط النظام وتشكيل حكومة اصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.

وشهدت مختلف المناطق اللبنانية اجواء احتفالية عقب اعلان الحريري استقالة حكومته.

وقبيل كلمة الحريري هاجم أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" في لبنان، ساحتي الاعتصام في ساحتي "رياض الصلح" و"الشهداء" وسط بيروت، واعتدوا على المتظاهرين بالعصي، كما حطموا خيام الاعتصام والمنصات وأضرموا النيران فيها.

كما اعتدوا على الأطقم الصحفية في الساحتين، وفق ما أعلنته قناة "الجديد" المحلية، فيما وقفت الأجهزة الأمنية عاجزة عن ردعهم.

وقبل توجههم إلى ساحتي "رياض الصلح" و"الشهداء"، هاجم أنصار الحزبين نقطة تظاهر "جسر الرينغ" وسط بيروت، وأوقعوا 6 إصابات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها أيضًا إلى استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد المستشر ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.

  
  
     
  
festival-36c414fb0783dd6e1b41b9e03504b5ff-2019-10-29 15:38:14






4 de 4 commentaires pour l'article 191775

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 17h 10m |           
@Tomjerry الديمقراطية في دول الخليج يعني تسليمها للمهاجرين من جنسيات آسياوية الذين يمثلون الأغلبية ولهم جنسيات خليجية . يعني سيتحول السكان الأصليين وحتى أمراءهم لأقلية مهمشة .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 16h 31m |           
@ MOUSALIM (Tunisia) :

"ليس مستحيل على الخليج"

سيحين الموعد إن شاء الله لتتحرر شعوب الخليج

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 54m |           
بصراحة ظروف الربيع متاحة لدول المغرب العربي للأسف .أما دول الشرق الأوسط فالأمر صعب للغاية أما دول الخليج فالأمر مستحيل .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 15h 49m |           
ياسي سعد: خربت لبنان ودمرتو وجاي توة تقدم إستقالتك كالجندي الهارب من المعركة.

مفهوم علاش الإستقالة، فهي لفائدة طرف ثالث من خارج لبنان



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:03 12:10 06:40 05:12
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572366063|191775 3403|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires