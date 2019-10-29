الحريري يعلن استقالته بعد الوصول لـ''طريق مسدود''

Mardi 29 Octobre 2019



الأناضول

- بيروت / يوسف حسين - أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته، بعد "الوصول الى طريق مسدود من محاولات عدة لحل الأزمة".وقال الحريري في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في "بيت الوسط" في العاصمة بيروت: "حاولت كل هذه الفترة ايجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية".أضاف: "لا اخفي اني وصلت الى طريق مسدود لحل الأزمة ويجب القيام بصدمة ايجابية للشارع".وتابع: "سأذهب الى القصر الجمهوري في بعبدا لأقدم استقالة الحكومة للرئيس ميشال عون".وأردف: "استقالتي أضعها بتصرف رئيس الجمهورية واللبنانيين واليوم يقع علينا جميعاً مسؤولية لحماية لبنان وللنهوض بالاقتصاد وفي يدنا فرصة جدية".وجاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة باسقاط النظام وتشكيل حكومة اصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.وشهدت مختلف المناطق اللبنانية اجواء احتفالية عقب اعلان الحريري استقالة حكومته.وقبيل كلمة الحريري هاجم أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" في لبنان، ساحتي الاعتصام في ساحتي "رياض الصلح" و"الشهداء" وسط بيروت، واعتدوا على المتظاهرين بالعصي، كما حطموا خيام الاعتصام والمنصات وأضرموا النيران فيها.كما اعتدوا على الأطقم الصحفية في الساحتين، وفق ما أعلنته قناة "الجديد" المحلية، فيما وقفت الأجهزة الأمنية عاجزة عن ردعهم.وقبل توجههم إلى ساحتي "رياض الصلح" و"الشهداء"، هاجم أنصار الحزبين نقطة تظاهر "جسر الرينغ" وسط بيروت، وأوقعوا 6 إصابات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.وبدأت الاحتجاجات في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، قبل أن ترفع سقف مطالبها أيضًا إلى استعادة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد المستشر ومحاسبة المفسدين، وفق المحتجين.ومنذ اليوم التالي لاندلاع المظاهرات، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المؤسسات التعليمية والمصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.