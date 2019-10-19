لندن.. مظاهرة مليونية تطالب باستفتاء جديد لـ''بريكست''

Samedi 19 Octobre 2019
الأناضول - تظاهر نحو مليون شخص، السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن؛ مطالبين بإجراء استفتاء جديد حول "البريكست".
جاءت المظاهرة تزامناً مع نقاشات في البرلمان حول اتفاق جديد للحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البريكست.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق السبت، حددت الحكومة البريطانية، الإثنين المقبل، موعدا للتصويت على اتفاق بريكست الجديد الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
وكان جونسون أعلن في وقت سابق، أنه توصل إلى "اتفاق عظيم" مع الاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان إلى التصويت لمصلحته.
جاءت المظاهرة تزامناً مع نقاشات في البرلمان حول اتفاق جديد للحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البريكست.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق السبت، حددت الحكومة البريطانية، الإثنين المقبل، موعدا للتصويت على اتفاق بريكست الجديد الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
وكان جونسون أعلن في وقت سابق، أنه توصل إلى "اتفاق عظيم" مع الاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان إلى التصويت لمصلحته.
En continu
- Hier 21:23 وتبقى شهرزاد حلما يعانق الوطن
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:06
|17:40
|15:12
|12:11
|06:30
|05:04
|
26°
|25°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|25°-24
|31°-21
|30°-21
|28°-21
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(279 938) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 642) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 406) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 236) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 92 719) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 371) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 262) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 292) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 84 083) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 78 224) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 76 173) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 556) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 115) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 485) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 64 451) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 149) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 922) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 194) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 834) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 619) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:Extra (Tunisia )
Sur: موند أفريك : هذه كواليس المشاورات بين ممثلي ''تحيا تونس'' و ''قلب تونس'' و خارطة الطريق المتّفق حولها